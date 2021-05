Il fatto è avvenuto oggi tra Capriolo e Palazzolo.

Si ribaltano con l’auto (radiata) dopo una folle fuga

La loro folle fuga, a bordo di un’auto radiata, avrebbe potuto avere conseguenze decisamente drammatiche: solo per un miracolo qualcuno non si è fatto veramente male. Oggi gli agenti della Polizia Locale di Capriolo, agli ordini del nuovo comandante Mauro Foglia, hanno inseguito e acciuffato i due giovani romeni, un uomo e una donna, che poco prima avevano seminato il panico tra Capriolo e Palazzolo. Ora la coppia di stranieri (lui classe 1997, lei del ‘99) deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione (in concorso) e anche omissione di soccorso (amministrativo), in quanto nella folle fuga a bordo della loro Mercedes Classe A, hanno urtato anche un altro veicolo guidato da una donna. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite nello scontro.

