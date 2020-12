Si ribalta un camion carico di maiali LE FOTO

Si ribalta un camion carico di maiali: è successo questa mattina, martedì 15 dicembre, lungo la strada che collega Borgo San Giacomo e Quinzano.

Si ribalta un camion carico di maiali

La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, ma in un primo momento si è ipotizzato che il conducente non sia riuscito a controllare il mezzo, un autoarticolato, che ha perso l’equilibro rovesciando tutto il suo contenuto: decine e decine di suini. Un episodio simile a quanto successo a Gambara, proprio un anno fa. La maggioranza degli animali è sopravvissuta e si è sparpagliata nei campi che circondano la strada, ma non è da escludere che nell’urto qualche maiale abbia purtroppo perso la vita.

Quanto al conducente non sembra aver riportato ferite.