Si ribalta sul provinciale, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

Aggiornamento delle 10.15

Il ferito, un ragazzo di 29 anni, è stato trasportato in codice rosso dalla Croce Verde di Orzinuovi all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono serie.

Si ribalta sul provinciale, grave un uomo

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2, che corre da Orzinuovi a Roccafranca. Stando alle prime informazioni di Areu, il coinvolto si sarebbe ribaltato con la sua automobile. Sembra che le sue condizioni siano gravi: i soccorsi, giunti sul posto in codice giallo, dopo aver prestato le prime cure al ferito hanno chiamato il codice rosso. La missione è ancora in corso, seguono aggiornamenti.

Gli altri incidenti

Meno gravi gli altri incidenti avvenuti questa notte. A Palazzolo un 22enne si è schiantato con il suo mezzo in via Matteotti ed è stato trasportato all’ospedale di Chiari in codice giallo dai volontari di Pontoglio. Sono state ricoverate con lesioni e ferite, ma non gravi, anche le quattro donne (21, 26, 51 e 71 anni) che sono finite contro un ostacolo in via di Vittorio a Brescia, verso le 22.30. Infine a Montichiari un 31enne è stato aggredito in via Paolo VI, ma non ha riportato gravi ferite.