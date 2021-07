Si ribalta nel campo, ferito il conducente. Attimi di paura a Chiari per un 39enne, soccorso prontamente dall'ambulanza.

Si ribalta nel campo, ferito un 39enne

L'incidente è avvenuto verso le 19.20 in via Cenini. Non è ancora chiara la dinamica, al vaglio delle Forze dell'Ordine giunte sul posto: dalle prime informazioni sembra che il conducente della macchina, un 39enne che stava rientrando dal lavoro, abbia perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno e si sia ribaltato nel campo adiacente la strada. I presenti hanno subito allerato i soccorsi e sul posto, oltre all'ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri di Chiari.

Il 39enne, che pare essere uscito da solo dal mezzo ribaltato, è stato immediatamente soccorso e non in pericolo di vita. I pompieri stanno recuperando l'auto, mentre le Forze dell'Ordine stanno gestendo la circolazione rallentata.