Si ribalta il camion, traffico in tilt sul provinciale

leno

L'incidente è avvenuto sul provinciale che collega Leno e Pavone. Lievi ferite per il conducente

Si ribalta il camion, bloccata la strada: è successo poco sulla sp 7, fra Leno e Pavone del Mella.

Si ribalta il camion, bloccata la strada

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale. Dalle prime informazioni sembra che un tir forse per una distrazione del conducente, sia finito fuori strada per poi ribaltarsi sulla carreggiata. L'incidente ha bloccato la strada chiusa in entrambe le direzioni in attesa che il mezzo venga rimosso dai Vigili del Fuoco volontati di Verolanuova, le operazioni sono in corso.

Per fortuna l'autista, un 54enne, ha riportato solo lievi contusioni.