Si ribalta con l'auto, scatta il codice rosso

sinistro

Attimi di apprensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 22 marzo) a Chiari.

Un sospiro di sollievo

Come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 17.50 in codice rosso in via Milano 44 B. Si è verificato un ribaltamento nel quale è rimasta coinvolta una ragazza di 26 anni, la sua auto è finita fuori strada finendo sulla banchina che dalla strada porta nel fosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Dopo la paura iniziale, fortunatamente una volta sopraggiunti i soccorsi le condizioni della 26enne non sono state ritenute gravi tanto da declassare la missione a codice giallo. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Chiari dove è giunta intorno alle 18.20.