Si ribalta con l’auto, paura per una donna in via Lonato a Orzinuovi.

E’ accaduto stamattina in via Lonato a Orzinuovi: erano quasi le 7.30, quando una 46enne che stava viaggiando a bordo della sua vettura fuori dalla città è uscita di strada e si è ribaltata col veicolo nel campo adiacente. I passanti hanno subito chiamati i soccorsi, che si sono precipitati sul posto in codice rosso dato che la situazione sembrava grave, insieme alla Polizia stradale e ai Vigili del Fuoco di Orzinuovi che hanno estratto la donna dalle lamiere dell’auto. Le contusioni riportate fortunatamente non si sono rivelate gravi e la 47enne è finita in ospedale a Chiari in codice giallo. Le cause del fuori strada sono in via di accertamento.