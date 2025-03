Si ribalta con l'auto, paura per una 55enne.

Paura per una 55enne, si ribalta con l'auto

Attimi di grande apprensione questa mattina (martedì 11 marzo 2025) a Nave. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco dopo le 12.30 in via Trento. Dalle prime ricostruzioni pare che una donna di 55 anni a bordo della sua auto abbia finito per ribaltarsi: l'auto è finita a ruote all'aria.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza: i sanitari hanno valutato le condizioni della 55enne. Per fortuna la missione è stata successivamente declassata a codice verde.

Ad intervenire sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Nave per gli opportuni rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sono in corso le indagini per capire quale sia stato il motivo alla base dell'accaduto, al momento non risultano essere coinvolti altri mezzi.