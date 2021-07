È successo poco prima dell'una: una donna di 33 anni si è ribaltata con la sua auto a Orzivecchi.

Si ribalta con l'auto fra le campagne

Stando alle prime informazioni il mezzo su cui viaggiava la donna è stato l'unico coinvolto nel sinistro. Pare che abbia perso il controllo dell'auto e che si sia ribaltata su un fianco in messo alla strada, in via Cesarina, fra le campagne. Fortunatamente non è un gravi condizioni: soccorsi dai Vigili del fuoco di Orzinuovi e dalla croce verde, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.