Si ribalta con l'auto e resta incastrato nelle lamiere: miracolato

A bordo un tunisino di 47 anni, soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco: non ha riportato ferite.

Si ribalta con l'auto e resta incastrato nelle lamiere: attimi di paura ieri sera a Clusane, ma per fortuna il conducente dell'auto non ha riportato ferite.

E' successo poco prima delle 21, in via Risorgimento. Stando alle ricostruzioni della Poliza Locale e dei Carabinieri intervenuti sul posto, il conducente, un tunisino di 47 anni, stava viaggiando in direzione Paratico bordo di una Ford fiesta quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada: è rimasto incastrato nel veicolo semi distrutto, fra le lamiere, tanto che per livberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Miracolato, ha rifiutato le cure e il ricovero da parte dei soccorritori.