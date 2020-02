Si ribalta con l’auto a Rodengo: incidente fatale per un 51enne

Finisce fuori strada e si ribalta con l’auto: incidente fatale per un 51enne. E’ successo tra Rodengo Saiano e Ome, in via Valzina. Vani i soccorsi.

Si ribalta e finisce fuori strada: incidente fatale per un 51enne

L’auto è stata vistda da un passante con le ruote all’aria e in mezzo alla vegetazione: immediatamente alle 8.15 circa di questa mattina sono stati chiamati i soccorsi, ma per il 51enne alla guida non c’era già più nulla da fare.

E’ uscito di strada con la sua Punto ed è finito ribaltato nella vegetazione di via Valzina, tra Rodengo Saiano e Ome. La centrale Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto auto medica, ambulanza, ed elisoccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare e l’incidente è finito in tragedia. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polstrada di Iseo, che dovrà ricostruire l’accaduto, mentre per il recupero del veicolo è stata necessaria la gru del Soccorso stradale Aci Consoli.

TORNA ALLA HOME PAGE