Si ribalta con il trattore, per lui non c'è stato nulla da fare

Tragico infortunio nella giornata di oggi (mercoledì 1 giugno) a Provaglio d'Iseo, nella frazione di Provezze.

L'allarme lanciato dai familiari

Giandomenico Bozza, classe 1956, stava lavorando a bordo del suo trattore tra via Brescia, via della Costa e via per Provezze su di un terreno a terrazzamenti quando, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, si è ribaltato. A lanciare l'allarme, intorno alle 16, sono stati i familiari non vedendolo rientrare.

Tempestivamente sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ad intervenire anche la Polizia Locale del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale e i Carabinieri della stazione di Iseo con il comandante Emanuele Morabito. Accertato che non ci sia stato il coinvolgimento di terzi, ma che purtroppo si sia trattato di un infortunio fatale, il magistrato ha dato il nulla osta per la sepoltura della salma.

Il tragico e improvviso evento ha profondamente scosso la comunità di Provaglio, in particolare la frazione di Provezze.