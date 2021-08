Si ribalta con il trattore, muore 60enne di Castrezzato

AGGIORNAMENTO: La vittima è Claudio Facchetti, 61 anni e non 70 come era inizialmente emerso. L'uomo, in pensione, era molto conosciuto in paese e la sua scomparsa ha lasciato tutti di stucco. Si attendono comunicazioni ufficiali per le esequie. La comunità si è stretta intorno alla famiglia.

Si è ribaltato con il suo trattore mentre percorreva l’ex SS11, a Isso. Non ce l’ha fatta il 70enne di Castrezzato rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, 26 agosto 2021, a Isso.

E’ successo intorno alle 15.10. Il 60enne di Castrezzato stava viaggiando lungo la variante della ex SS11 a nord del paese, a bordo del suo trattore con cui stava trasportando un rimorchio con una piccola gru. In fase di sorpasso, per cause ancora da accertare ha improvvisamente perso il controllo del trattore ed è finito per ribaltarsi contro il guardrail. L’uomo è rimasto incastrato tra la cabina del trattore e il guardrail e non ha avuto scampo.

Inutile ogni tentativo di soccorso

Sul posto i sanitari della Casirate Soccorso e l'elisoccorso del "118" che si è alzato in volo da Bergamo. Le condizioni dell'uomo alla guida sono risultate subito disperate. Inizialmente era stato disposto il trasporto in elisoccorso in codice rosso, ma l’uomo è deceduto poco dopo.

Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti con l’autogru per sollevare il trattore ribaltato, i carabinieri e i tecnici di Ats Bergamo. Sul luogo dell'incidente è arrivato poco fa anche il sindaco di Isso Rocco Maccali.