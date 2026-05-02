Si ribalta con il kart al termine di una gara: 12enne elitrasportato.

Si ribalta con il kart: attivati i soccorsi

Attimi di apprensione questa mattina (sabato 2 maggio 2026) al Porsche Experience Center Franciacorta di Castrezzato. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 12.15 in codice rosso.

Al termine di una gara

Dalle prime ricostruzioni pare che i bambini avessero appena finito la gara. Durante il giro di rientro le ruote dei kart di due bambini sono andate a collidere, il 12enne si è ribaltato e si è fatto male. Il bambino è sempre stato cosciente, si lamentava per un dolore alla schiena, in via precauzionale è stato elitrasportato.