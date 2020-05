A Pompiano si può entrare al cimitero ma in ordine alfabetico.

Da oggi, lunedì 4 maggio, i cimiteri hanno aperto i battenti a Pompiano, ma si potrà entrare solo in ordine alfabetico in giorni diversi. Il camposanto delle frazioni aprirà dal lunedì al sabato. Oggi, lunedì, in base alla lettera iniziale del cognome potranno entrare A e B. Domani, martedì, C, D, E. Mercoledì F, G, H, I, giovedì J,K, L,M, venerdì N, O, P, Q, R e sabato S, T, U, V, Y, W, Z.