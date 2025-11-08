Si nasconde dietro le auto per sfuggire ai carabinieri: pusher 26enne arrestato pusher a Chiari

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di hashish e di diverse dosi di cocaina

Si aggirava per Chiari con fare sospetto. Un atteggiamento che non è passato inosservato ai carabinieri della sezione Radiomobile che la sera di venerdì 7 novembre hanno arrestato un 26enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Pusher arrestato a Chiari

Il soggetto, classe 1999 e di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato mentre si aggirava a piedi tre le vie della città. Alla vista dei carabinieri ha provato a nascondersi dietro alcune auto parcheggiate lungo le vie, ma senza successo. Durante la perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso alcune dosi già preparate e di una confezione intera di cocaina, per un totale di circa 22 grammi, oltre a 73 grammi di hashish e a un bilancino di precisione.

L’arresto è stato convalidato sabato mattina in direttissima.