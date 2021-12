Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente ferendo più di una persona, denunciato

recidivo

Non era la prima volta.

Si mette al volante in stato di ubriachezza e provoca un incidente ferendo più di una persona.

Tamponamento

Il sinistro in questione risale allo scorso 19 novembre e vede al centro dell'attenzione un 38enne di Rezzato. Teatro del sinistro è stato invece il comune di Montirone: qui l'uomo stava percorrendo la Corda Molle (raccordo dell'A21) quando ha tamponato l'auto che aveva davanti. Un colpo non indifferente che ha causato traumi al conducente ed a i passeggeri del veicolo colpito.

Tasso alcolico quattro volte superiore

Agli Spedali Civili di Brescia sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti i quali hanno rilevato come il tasso etilico del soggetto in questione fosse quattro volte sopra il limite consentito. É così scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza ma a peggiorare la situazione il fatto che non si è trattato della prima volta. Ecco che quindi all'uomo è stata inoltre ritirata la patente e sequestrata l'automobile.