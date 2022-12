Si infortuna mentre taglia una pianta, arriva l'elisoccorso

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (martedì 27 dicembre 2022) a Concesio, dove un 31enne si è infortunato mentre stava tagliando una pianta.

Si infortuna mentre taglia una pianta

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 12.05 in codice giallo in via Cadizzone 37 per un infortunio lavorativo.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di 31 anni è stato soccorso a seguito di un infortunio sul lavoro mentre stava tagliando una pianta. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso oltre agli operatori del Cnsas (Soccorspo Alpino) e i Vigili del Fuoco da Brescia. Il giovane è stato poi trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Le immagini dell'infortunio e dell'arrivo dei soccorsi