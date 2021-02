Si incendia la canna fumaria, paura a Cignano di Offlaga.

Momenti di paura e di panico a Cignano di Offlaga oggi in via 24 maggio per un incendio della canna fumaria di un abitazione ristrutturata circa vent’anni fa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Verola che in meno di una mezz’oretta hanno avuto ragione delle fiamme. Da quantificare i danni provocati.