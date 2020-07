Si incendia il contatore di una palazzina, intossicate sette persone: è successo ieri sera a Bagnolo Mella.

Contatore in fiamme

Attimi di paura ieri sera a Bagnolo Mella per un incendio scoppiato in una palazzina in via Breda Scodella. Era quasi mezzanotte: stando alle ricostruzioni dei Vigili del Fuoco (due le squadre inviate sul posto dal comando di Brescia con il supporto di un’autoscala), la fiamme sono partite dai contatori dell’edificio residenziale. Dall’incendio è scaturito molto fumo, che ha intossicato sette persone tra cui un bambino: i coinvolti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e affidati al 118.

L’intervento è durato circa due ore. La palazzina ha subito danni limitati.