Si immette nella rotonda quando sta per passare un camion: codice rosso a Offlaga.

Incidente a Offlaga

Senza gravi conseguenze l’incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 sulla 668 alla rotonda di cignano di Offlaga.

Pare che una vettura che stava uscendo dal paese si è immessa sulla rotonda mentre sopraggiungeva un mezzo pesante che proveniva da est. I due veicoli si sono agganciati e l’autovettura è stata trascinata per una ventina di metri, con il conducente dell’auto (un 39enne) apparentemente illeso, ma trasportato ugualmente all’ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova e i carabinieri di Manerbio. Sul posto si è fermata un’auto ambulanza di passaggio per i primi soccorsi, seguita poi da una sopraggiunta da Pontevico.

Il traffico in direzione Ovest è deviato su altre arterie, mentre quello in direzione Est scorre regolare.