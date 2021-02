Si guasta la caldaia, la scuola di azzano Mella chiusa fino a lunedì.

Si guasta la caldaia, scuola chiusa fino a lunedì

La speranza era quella di riparare il guasto in breve tempo e di riportare gli studenti in aula entro oggi, venerdì. Purtroppo aggiustare la caldaia del plesso delle medie di Azzano Mella, che martedì si era rotta costringendo tutti alla didattica a distanza si è rivelato più difficile del previsto. E così, in attesa del pezzo di ricambio e della sistemazione, le scuole rimarranno chiuse anche oggi e domeni: la riapertura è fissata per lunedì.