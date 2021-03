Una via allagata e un intero quartiere rimasto senza acqua corrente. Così si è svegliato il paese questa mattina e così è rimasto per diverse ore prima che i tecnici di A2a individuassero il guasto e risolvessero la questione.

Si guasta il tubo, il quartiere rimane senza acqua

Per una volta non è stato il maltempo, che più di una volta ha creato disagi ai bassanesi. Colpa di un tubo rotto, ammalorato dal tempo, così hanno fatto sapere dal Comune che fin dalle prime luci dell’alba si è preoccupato di trovare una soluzione. Oltre a trasformare la via in una piscina, il guasto ha infatti lasciato senza acqua tantissime abitazioni e aziende in via Mazzini, Scaglia, Verolanuova e nelle zone limitrofe fino al primo pomeriggio.

«Purtroppo non è stato possibile riparare subito il guasto perché la tubatura rotta si trova nella soletta di un ponte, in una posizione difficile, quindi intervenire non è stato così semplice – ha spiegato il sindaco Michele Sbaraini – Non hanno potuto fare altro che realizzare un bypass provvisorio per riportare l’acqua nelle case: la pressione non sarà la stessa, ma almeno arriva».

I cantieri per la realizzazione dell’intervento sono cominceranno giovedì: il tubo rotto verrà rimosso e sostituito.