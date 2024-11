Si fingono carabinieri e rubano denaro e gioielli ad un'anziana.

Truffata anziana: l'ennesimo caso a Botticino

L'ennesimo caso è andato in scena nella mattinata di sabato 2 novembre 2024 a Botticino: a cadere vittima, suo malgrado, della truffa architettata non senza cura (c'è da dire) da parte dei malfattori, un'anziana di 86 anni . La donna si trovava nel giardino della sua abitazione quando sono comparsi due uomini con pettorina e berretto i quali si sono presentati come carabinieri.

Si fingono carabinieri

I sedicenti militari hanno giustificato la loro presenza dicendo di essere in zona per un controllo agli impianti della videosorveglianza: uno dei due si è quindi intrattenuto con la donna spiegando i dettagli della loro presenza sul territorio, nel mentre l'altro non ha perso tempo e si è intrufolato nell'abitazione per rubare denaro e gioielli. Ma non è tutto: per rendere ancor più credibile la loro posizione ma soprattutto per assicurare l'anziana sulla buona fede della loro presenza, hanno promesso che sarebbero passati anche dalla figlia per effettuare le opportune verifiche.

Appena se ne sono andati, la donna ha quindi contattato la figlia per avvisarla: da lì la scoperta di essere stata vittima di truffa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione locale.