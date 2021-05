Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Capriolo.

Si finge un tecnico dell’acqua e scappa con l’oro

Ha finto di essere un tecnico dell’acqua e ha truffato un uomo di 60 anni. Non una persona anziana. Segno che questi abili truffatori sono in grado di “fregare” chiunque. Il malvivente è riuscito a scappare con i monili in oro che la vittima, caduta nella sua trappola, aveva messo nel frigorifero. Sul caso indagano carabinieri e Polizia locale.

