Si finge carabiniere per estorcere denaro ad una 91enne, l'ennesimo episodio

Si finge carabiniere per estorcere denaro ad un'anziana

Questa volta è successo a Rezzato, ad essere usata la strategia del finto incidente. Dalle prime ricostruzioni effettuate il copione usato sarebbe sempre lo stesso: il malvivente nei giorni scorsi avrebbe telefonato ad un'anziana a casa fingendosi maresciallo dei carabinieri. Quest'ultimo avrebbe comunicato all'anziana che un suo congiunto sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente. Da lì la richiesta di denaro.

Dopo poco il finto maresciallo si sarebbe presentato a casa della donna per recuperare il denaro. Il malvivente è riuscito a scappare con diversi oggetti, tra i quali anche la fede nuziale della donna. Quest'ultima si è accorta dell'accaduto solo successivamente, una volta esposto l'accaduto ai familiari. Ha così sporto denuncia ai Carabinieri.

Il copione è lo stesso: a volte maresciallo, altre volte avvocato

Non si tratta di un caso isolato, alternativamente i malviventi assumono l'identità di avvocato e carabiniere: facendo leva sull'autorità che queste figure suggeriscono si approfittano della buona fede degli anziani e sull'impatto emotivo che la notizia di un parente coinvolto in un sinistro può avere per rubare, con facilità, denaro e preziosi.

