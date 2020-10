Si ferma per prestare aiuto: volontario della Protezione Civile aggredito. È accaduto nella serata di venerdì.

Si ferma per prestare aiuto: volontario della Protezione Civile aggredito

Si era fermato per prestare soccorso a una coppia di uomini che erano appena stati coinvolti in un incidente, ma il gesto di altruismo è sfociato in un pestaggio.

Davide Salvi, volontario del Gruppo di Protezione Civile di Ospitaletto, è stato picchiato violentemente nella serata di venerdì all’altezza del campo di addestramento della squadra a Lovernato, mentre era impegnato con un allenamento cinofilo.

Il gruppo era infatti all’interno dell’area recintata, quando un forte boato ne ha attirato l’attenzione:

un’auto si era schiantata rovinosamente contro la cinta.

Salvi, che indossava l’uniforme, si è precipitato per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte, quando è stato preso a parole e a calci dai due uomini che viaggiavano sul veicolo.

Giunti immediatamente sul posto i Carabinieri, che hanno ipotizzato che i malviventi fossero ladri in fuga, dato che sull’auto sono stati rinvenuti attrezzi da scasso.