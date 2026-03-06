Si ferisce con un tubo, arriva l’elisoccorso a Pontevico.

A Pontevico scatta l’allarme

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato oggi (venerdì 6 marzo 2026) verso le 14.40 in codice rosso a Pontevico: dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 72 anni sia rimasto ferito da un tubo che lo avrebbe colpito tra capo e collo.

Attivati i soccorsi

Una volta giunti sul posto i soccorsi, un’ambulanza, un’automedica e, ad alzarsi al volo da Brescia anche l’elisoccorso, la missione è stata declassata ad un più rassicurante codice giallo. L’uomo è stato comunque elitrasportato agli Spedali Civili di Brescia.