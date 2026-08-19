Si erano sposati tre giorni fa, morti in un incidente in Albania la 26enne Sara di Erbusco e il marito.

Una tragedia a tre giorni dal “si”

Una tragedia che si è consumata a soli tre giorni dalla celebrazione delle nozze: vittime del terribile incidente stradale sono la 26enne Sara Brugnatelli residente a Zocco di Erbusco e il marito Kleo Vrioni di 25 anni. C’è però purtroppo anche una terza vittima, un giovane di 15 anni.

Nella notte

Il sinistro si è verificato nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026 poco dopo le 2 mentre la coppia con il giovane stavano rientrando da un locale. Dalle prime ricostruzioni della polizia pare che l’auto guidata da Vrioni sia finita, per cause ancora da verificare nel dettaglio, fuori strada.

Sull’auto viaggiavano in tutto cinque passeggeri: la coppia e il 15enne sarebbero morti sul colpo mentre gli altri due passeggeri sarebbero rimasti feriti.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la triste notizia.

La comunità parrocchiale di Zocco

“La comunità parrocchiale di Zocco guidata da don Bruno Colosio si unisce con immensa commozione al dolore della famiglia Brugnatelli per la tragica perdita della giovane Sara. Non ci sono parole umane capaci di lenire una simile ferita, ma eleviamo insieme la nostra preghiera affinché il Signore accolga la sua anima e doni consolazione e coraggio ai suoi familiari in questa drammatica prova. Ricordiamo anche le altre due vittime e le affidiamo al Signore”.

L’Amministrazione comunale di Erbusco