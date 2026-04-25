Si è spento Roberto Farimbella, storica guida degli Alpini di Lodetto

Si è spento a 67 anni, a causa della malattia, Roberto Farimbella, storica guida degli Alpini di Lodetto.

Si è spento Roberto Farimbella

Un lutto che colpisce la comunità di Lodetto e tutta la città di Rovato, insieme alla grande famiglia degli Alpini bresciani. La scomparsa di Roberto Farimbella, storica guida nonché capogruppo onorario delle Penne Nere della frazione, lascia un vuoto incolmabile. Anima instancabile ed esempio di coraggio, il 67enne era stato insignito nel 2023 dal Comune di Rovato del Leone d’oro, massima benemerenza civica.

Nato in una cascina nelle campagne lodettesi nel 1959, Roberto Farimbella fin da ragazzo è stato un grande appassionato di sport. Sposato con Patrizia, padre di tre figli (Nicola, Matteo e Stefano), al lavoro ha affiancato l’attività di volontariato come donatore dell’Avis di Rovato, soccorritore e consigliere della scuola materna di Lodetto. Ma il suo più grande orgoglio è da sempre l’essere membro del gruppo Alpini di Lodetto. Capogruppo dal 2015, è stato per un decennio una guida instancabile, nonostante i problemi di salute con cui combatteva da anni, promotore di numerose iniziative commemorative, nonché anche di progetti destinati ai bambini delle scuole. Dopo aver assunto la carica di capogruppo onorario, a febbraio di quest’anno in occasione della celebrazione dell’anniversario di Nikolajewka gli è stata conferita una targa.

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Lunedì i funerali

La veglia di preghiera si terrà domenica alle 18 alla Domus funeraria Remondina di via 25 Aprile. I funerali saranno celebrati lunedì 27 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lodetto. L’interà comunità è vicina nel dolore alla moglie Patrizia, ai figli Nicola, Matteo e Stefano, agli amatissimi nipoti, alla mamma Maria, fratelli, sorella e parenti tutti.