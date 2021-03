Si è spento l’ex dipendente comunale Ivan Canini

Grande lutto in paese: si è spento a 64 anni l’ex dipendente comunale Ivan Canini. Oggi i funerali.

San Paolo piange Ivan Canini, ex dipendente comunale, scomparso a 64 anni. Una perdita che ha lasciato un grande vuoto nella comunità.

“Era in pensione a causa della malattia che l’aveva colpito in questi ultimi anni, lo ricordiamo con stima ed apprezzamento – le parole del sindaco Giancarla Zernini – Insieme a tutta l’Amministrazione comunale e ai suoi ex colleghi esprimiamo alla famiglia le più sincere condoglianze e partecipazione al loro dolore”