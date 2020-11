Si è spento don Tignonsini, fondatore della Cooperativa di Bessimo

Si è spento don Redento Tignonsini, amato missionario e fondatore della Cooperativa di Bessimo.

Addio don Tignonsini

Il sacerdote si è spento lunedì sera, all’età di 87 anni, a causa di un’infezione incurabile al pancreas. nella parrocchia della Sacca, frazione di di Esine, in Valle Camonica. Nato a Pian d’Artogne nel 1933, dopo un’esperienza come curato e sette anni di missione in Kenya, negli anni Settanta è rientrato a Brescia, dove ha preso vita la sua “seconda missione”: la vicinanza agli emarginati e ai tossicodipendenti (fenomeno che all’epoca stava dilagando in Lombardia soprattutto nelle fasce giovanili), per cui ha approntato progetti di recupero e di reinserimento sociale e lavorativo.

Le comunità

Alla costituzione della cooperativa sociale di Bessimo, nel 1979, segue l’apertura delle comunità di Rogno, Concesio, Manerbio (1983) e Gabbioneta Binanuova, la prima in Italia rivolta a nuclei familiari in cui i partner tossicodipendenti possono realizzare un percorso riabilitativo mantenendo con sé i propri figli, fino ad allora allontanati dai Tribunali dei Minorenni e collocati temporaneamente presso famiglie affidatarie per essere riaffidati ai genitori al termine del percorso