Si è spento alla veneranda età di 95 anni don Giuseppe Pasini. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutte le numerose comunità in cui ha operato nell’arco di settant’anni di sacerdozio.

Si è spento a 95 anni don Giuseppe Pasini

Nato il 7 agosto 1929 a Toscolano Maderno, come primo incarico venne nominato vicario a San Polo, in città (1954-1956); dopo nove anni in veste di curato a Pavone del Mella (1956-1965), diventò parroco di Corzano (1966-1984); fu poi supplente a Meano (1975-1984), parroco di Palazzolo Sacro Cuore (1984-2004) e infine presbitero collaboratore a Erbusco Santa Maria dal 2004. Qui trascorse i suoi ultimi anni di servizio e qui la comunità parrocchiale si è unita con profonda riconoscenza ai famigliari e all’intera Diocesi.

Mercoledì i funerali a Monte Maderno

Don Giuseppe Pasini , attualmente ospite presso la Rsa Mons. Faustino Pinzoni di Brescia, si è spento nella mattinata di lunedì 11 novembre. La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Monte Maderno. La veglia funebre, presieduta da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale, si terrà martedì 12 novembre alle 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Monte Maderno. Il funerale, presieduto dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada, sarà celebrato mercoledì 13 novembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Monte Maderno.