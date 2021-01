Aveva un posto speciale nel cuore di tanti concittadini della frazione erbuschese di Villa Pedergnano: un posto che continuerà a mantenere anche adesso che non c’è più. Si è spenta alla veneranda età di 101 anni Caterina Redoglio, per tutti Paola.

Si è spenta la centenaria di Villa

Paola Redoglio, all’anagrafe Caterina, si è spenta l’11 gennaio 2020. A dicembre aveva festeggiato i suoi 101 anni. Nata e cresciuta a Pedergnano, nel 1940 Paola si era sposata con Giuseppe Rubagotti (era rimasta vedova oltre 35 anni fa); dopo il matrimonio aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alla casa, prendendosi cura dei figli Elide, Paolo e Ginetta. Era nonna di quattro nipoti, Roberta, Marco, Luca e Mauro, e bisnonna di due pronipoti, Giorgio e Francesco. Nel corso della sua lunga esistenza si era sempre messa a disposizione della sua comunità: per oltre tre decenni aveva letto in chiesa durante le Messe, e al bisogno era sempre pronta a dare una mano.

Frazione in lutto

“Ti vogliamo ricordare così. Ciao cara Paola. Buon viaggio in Paradiso. Da lassù continua a pregare e a voler bene alla nostra comunità come hai sempre fatto”. Con alcune foto sulla propria pagina Facebook, tra cui una insieme al vescovo Pierantonio Tremolada, la Parrocchia di Villa Pedergnano ha ricordato la sua centenaria Paola Redoglio. I funerali saranno celebrati mercoledì 13 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, con partenza dall’abitazione di via Pedergnano Sotto. Nel dicembre 2019 Paola, con la sua energia contagiosa e il sorriso sempre sulle labbra, aveva festeggiato il secolo di vita con una grande festa al centro Pensionati di Villa.