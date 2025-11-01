Si è spenta a soli 48 anni Nadia Rodenghi: Passirano e Adro uniti nel lutto

Si è spenta a soli 48 anni Nadia Rodenghi. Una scomparsa prematura che lascia un grande vuoto a Monterotondo di Passirano, dove saranno celebrati i funerali, ma non solo. A piangerla c’è anche la comunità di Adro, dove per diversi anni, fino al 2019, è stata una stimata agente di Polizia locale e i colleghi della Camera di commercio di Brescia, dove lavorava.

Si è spenta a soli 48 anni Nadia Rodenghi

Una donna intelligente, capace, dedita al lavoro, una professionista integerrima ma anche profondamente umana. Nadia ha affrontato la malattia con coraggio, anche in questo è stata un esempio per gli altri. La sua generosità, il suo sorriso, resteranno impressi in tutte le persone che l’hanno conosciuta. I funerali saranno celebrati lunedì 3 novembre nella chiesa parrocchiale di Monterotondo di Passirano, con partenza alle 10 dalla Casa del Commiato La Franciacorta, dove domenica 2 alle 17 si terrà la veglia di preghiera. La scomparsa di Nadia lascia nel dolore la mamma Giuliana, la sorella Luisa con Alessandro, il compagno Pietro e tutti i suoi cari.

Il cordoglio del Comune di Adro



“Il Comune di Adro si unisce al dolore per la scomparsa di Nadia Rodenghi, per tanti anni stimata agente della nostra Polizia Locale. Il suo impegno e la sua professionalità resteranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Alla famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutto il personale”

Queste le parole che l’Amministrazione comunale adrense ha dedicato alla 48enne, ricordando l’encomiabile lavoro svolto in paese come agente della Polizia Locale.