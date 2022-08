Si è spenta a 108 anni la signora Bice, era la più anziana nel Bresciano

Lutto per la scomparsa della signora Bice Faini, aveva 108 anni.

Una vita sempre in movimento e un matrimonio molto felice

Era la più anziana nel Bresciano, lo scorso 26 aprile aveva festeggiato l'invidiabile traguardo dei 108 anni, raggiunto con lucidità e con una memoria ancora di ferro. Nel corso della vita non si è mai fermata: è stata sposata per cinquant'anni con Angelo Braga, matrimonio dal quale sono nati i figli Milena e Mauro. Se ne è andata serenamente nella mattinata di ieri (domenica 14 agosto 2022) dopo essersi svegliata all'alba.

L'ultimo saluto

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria La Cattolica di Rezzato in via Giovanni XXIII. L'ultimo saluto è in programma domani (martedì 16 agosto 2022) alle 10.30 nella parrocchia di Padre Kolbe di Caionvico.