Si è spenta a 107 anni Bruna, la decana di Castrezzato

La scorsa estate aveva tagliato il traguardo dei 107 anni, con una lucidità disarmante e un sorriso contagioso. A distanza di pochi mesi, si è spenta la decana di Castrezzato Bruna Depietri.

Nata a Modena ma castrezzatese d’adozione fin dal 1944, anno in cui si trasferì nel paese dopo il matrimonio con Carlo Turra, Bruna ha attraversato più di un secolo di storia con la tenacia di chi non si è mai risparmiata. Nessun segreto, nessun ingrediente speciale, se non tanto lavoro unito all’amore immenso per la sua famiglia. Non sono mancati i momenti difficili, gli ostacoli, ma la decana in tutti questi anni non aveva mai smesso di essere una presenza solida e amorevole per i suoi cari. Un simbolo di forza, resilienza e amore per la vita, un baluardo della memoria per la sua comunità, che perde un pilastro.

Lunedì pomeriggio i funerali

I funerali di Bruna saranno celebrati lunedì 19 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Castrezzato, con partenza dalla Domus Funeraria Remondina dove è stata allestita la camera ardente. La veglia si terrà domenica alle 19.30. La decana lascia nel dolore la figlia Irene con Bruno, i nipoti Giacomo, Carla e Peter, i pronipoti Emma, Maicol ed Edoardo e tutti i parenti. I famigliari ringraziano il dottor Mosè Rinaldi e tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Medicina dell’Ospedale di Chiari per la premurosa assistenza.