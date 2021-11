Si è spenta a 102 anni Maria Gorlani, la centenaria di Brandico

Brandico

Aveva appena tagliato il traguardo dei 102 anni ed era sopravvissuta alla pandemia

Addio Maria Gorlani, centenaria di Brandico: con la sua bottega ha dato da mangiare a tutto il paese.

Brandico piange la sua centenaria: addio Maria Gorlani

Brandico piange la sua centenaria: addio Maria Gorlani, aveva appena tagliato il traguardo dei 102. Ogni comunità ha la sua decana e Maria era quella del paese: dolce, gentile, con un sorriso sempre stampato sul volto nonostante le sofferenze che le ha riservato la vita. Maria, o come la chiamavano tutti la "boteghera", è venuta a mancare ieri notte. Nata a Bargnano, frazione di Corzano il 27 luglio 1919 da una famiglia numerosa di 8 sorelle e due fratelli, a 28 anni si è sposata e ha gestito un’osteria, una tabaccheria e un salumificio. Poi si è trasferita a Brandico dove ha aperto una bottega che fino al ‘79 ha nutrito tutto il paese. Purtroppo ha perso due figlie in tragiche circostanze e ha vissuto con la terzogenita in una casa in centro. E' stata una donna di grande fede e con la voglia di conoscere e parlare con gli altri.

Una personalità che mancherà sicuramente a tutti: sono arrivate anche le condoglianze del sindaco Fabio Pensa: "Profondamente rattristato, sono a comunicare che è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la "nostra" centenaria Maria Gorlani, a nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia".