Uno strappo nella maggioranza adrense? Quel che è certo è che due consiglieri comunali hanno rassegnato le loro irrevocabili dimissioni dalla carica. Si tratta di Giordano Colleoni e Francesca Delpozzo.

Si dimettono due consiglieri di maggioranza ad Adro

Le motivazioni delle dimissioni sono state spiegate in una nota diffusa dai due consiglieri.

“È una scelta che abbiamo maturato insieme, non senza dispiacere, ma con la convinzione che sia l’unico atto di coerenza possibile in questo momento. Quando abbiamo iniziato questo percorso con la lista Davide Moretti Sindaco, lo abbiamo fatto con un obiettivo chiaro: portare un cambiamento reale, basato sulla partecipazione, sulla trasparenza e su un progetto condiviso per il bene del nostro paese. Oggi, riteniamo che quel progetto abbia preso una direzione diversa rispetto alle promesse fatte ai nostri elettori nel 2024. Per noi, la politica è prima di tutto un impegno di fiducia con chi ci ha votato: se non ci sentiamo più nelle condizioni di garantire quella sintonia e quell’efficacia amministrativa che avevamo prospettato, riteniamo corretto fare un passo indietro”.

I due esponenti della maggioranza hanno voluto precisare che non si tratta di disinteresse o di un disimpegno verso la carica che era stata loro conferita dagli elettori:

“Lo facciamo per rispetto verso l’Istituzione, che merita consiglieri in piena armonia con la linea della maggioranza e, soprattutto, rispetto verso di voi, i nostri concittadini, perché riteniamo che l’onestà intellettuale di ammettere una divergenza di visione sia preferibile a una presenza formale, ma priva di reale condivisione”.

Non sono mancati i ringraziamenti nei confronti dei cittadini: