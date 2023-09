Si dimette dopo 21 anni la consigliera Luciana Buffoli

Dopo 21 anni di impegno politico in prima linea, sia in maggioranza che in opposizione, ha deciso di fare un passo indietro. Le dimissioni di Luciana Buffoli, consigliera di minoranza del gruppo Rovato Vale, rassegnate al termine della lunga e intensa seduta di giovedì 28 settembre, hanno inevitabilmente scosso la scena politica rovatese. Una scelta, tuttavia, che scaturisce non da tensioni o polemiche, bensì dalla volontà di lasciare spazio ai giovani (a prendere il suo posto come primo dei non eletti sarà infatti Matteo Buizza, classe 2000).

Le dimissioni di Luciana Buffoli sono arrivate al termine di una seduta lunga e dibattuta, che ha affrontato temi molto importanti per la città, dal Piano per il diritto allo studio alle opere che saranno finanziate con le entrate derivanti dalla vendita della farmacia comunale (per il resoconto dettagliato, si rimanda al prossimo numero di ChiariWeek, in uscita il 6 ottobre in edicola). Con un lungo e toccante discorso, la consigliera ha spiegato, con la pacatezza, il garbo e l’umanità che hanno sempre contraddistinto la sua azione politica, le ragioni della sua scelta.

“Voglio comunicare a questo Consiglio comunale che oggi, dopo 20 anni, termina il mio ruolo come consigliere comunale. Domani metterò a protocollo le mie dimissioni. Dietro questo gesto non ci sono problemi politici, famigliari o personali. C'è invece la consapevolezza che è arrivato il momento di passare il testimone a un giovane rovatese che, credo, potrà portare il proprio contributo e farsi conoscere con l'entusiasmo e l'intelligenza che lo contraddistingue. Sui giovani bisogna puntare, non solo a parole, ma con gesti ed esempi concreti. Sono il nostro futuro ed è quindi un onore passare il testimone a Matteo Buizza, che subentrerà al mio posto. Continuerò comunque a dare il mio contributo come cittadina, cercando di mettere a frutto 20 anni di esperienza come consigliere”

La Buffoli ha ripercorso la sua avventura fin dagli esordi, su invito dell’ex sindaco Andrea Cottinelli.

“Ho sempre preso seriamente questo ruolo, che non è facile soprattutto quando siede in maggioranza: devi essere all'altezza di condividere con tutte le componenti progetti e programmi, aperta poi al dialogo e quanto capita anche al confronto serrato con l'opposizione . Devo dire grazie ad Andrea Cottinelli, alla giunta di allora e ai consiglieri di maggioranza: con loro ho condiviso il rispetto, l'onestà, l'umiltà, la trasparenza, doti fondamentali di ogni consigliere comunale. Sono fiera di aver sostenuto quel progetto, chiamato Rovato Civica, che ha rappresentato un'assoluta novità nella politica rovatese, un modo di fare basato sulla concretezza, la trasparenza e la solidarietà, senza mai calunniare o denigrare nessuno, anche quando è stato duramente attaccato, a torto. Dopo Cottinelli ho sostenuto convintamente le candidature di Andrea Mazza, con cui ho condiviso tre anni di opposizione, di Angelo Bergomi, sempre sul pezzo, perché più di una volta le sue conoscenze hanno portato in questa sala consiliare a riflettere e anche a modificareo alcune scelte, come deve fare un'opposizione seria, e infine ora Valentina Remonato, che voglio ringraziare assieme a Stefano Fogliata ed Elena Zoppi: a loro auguro di vero cuore di continuare il loro percorso nella modalità che ritengono opportuna, per il bene dei rovatesi e di tutta la comunità".

Dopo dieci anni in maggioranza, Luciana Buffoli è passata all’opposizione, contraddistinguendosi per i toni sempre moderati e rispettosi. Non sono mancati i ringraziamenti:

“Grazie alla mia famiglia e agli amici che mi hanno sostenuto in questo ruolo e che mi ha confortato nei momenti difficili, che non sono mancati. Grazie ai sindaci, assessori, segretari, vicesegretari, presidenti, consiglieri, nessuno esclusi. [...] Grazie al personale del Comune con cui ha avuto il piacere di collaborare trovando disponibilità e cortesia. Un particolare grazie alle ragazze della Segreteria, ottime dipendenti e piacevolmente disponibili davanti a ogni singolo la richiesta. Grazie infine a tutti i rovatesi, donne e uomini, e in particolare a qulle centinaia e centinaia di persone che negli ultimi 20 anni mi hanno votato e rivotato, permettendomi di essere per lunghi anni la consigliera più votata di Rovato: ho sempre considerato questo non come un vanto, ma come un ulteriore impegno a fare bene, fare meglio, ogni volta. Non so se sono sempre riuscita a essere all'altezza delle tante aspettative riposte in me: sono certa, però, di averci sempre provato, al meglio delle mie capacità, della mie possibilità, della mia intelligenza e della mia passione"

Le reazioni in Consiglio

Il collega Stefano Fogliata, capogruppo di Rovato Vale, ha espresso la sua riconoscenza a Luciana:

"É tanto tempo che mi parli di queste dimissioni, ma finché non le senti dal vivo non sei pronto. Questa é stata anche casa tua per più di 20 anni, interpretando il ruolo di consigliera Buffoli esattamente come lo fa la Luciana fuori da qui: attenta, rispettosa e al servizio della comunità. Sono cresciuto con l'immagine di te seduta accanto a mio padre durante la prima esperienza Cottinelli, e - con non poco imbarazzo- mi ritrovo a salutare questo tuo percorso da capogruppo. In questi tre anni - tesi, tribolati e con non pochi momenti difficili fuori e dentro l'aula- hai rappresentato un ancora a cui aggrapparsi. Sentiamo Luciana e vediamo cosa dice, é stato uno dei ritornelli che ci ha accompagnato. Le tue dimissioni - coerentemente con la tua storia personale e politica - sono un ennesimo atto di visione, solidarietà e di consapevole fiducia verso le nuove generazioni. Salutando gli italiani nel 1978, Pertini disse una frase che vorrei scrivere a caratteri cubitali in quest'aula: I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Sei stata tutto questo. Grazie di cuore (e non preoccuparti, anche fuori dal Consiglio comunale non ti lasceremo in pace"

Anche il sindaco Tiziano Belotti ha ribadito la sua stima nei confronti della consigliera:

"Devo riconoscere una grande capacità, un grande equilibrio, sei una persona veramente benvoluta in questo bellissimo paese. Hai detto che Cottinelli ha avuto la pazza idea di coinvolgerti, ma in realtà ha avuto un'idea intelligente. E anzi, tieni presente che se ci sarà una civica di Centrodestra alle prossime elezioni, un posto per te ci sarà sempre. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi vent'anni"

Le reazioni post seduta

Il gruppo di minoranza RovatoW ha affidato alla sua pagina Facebook un affettuoso messaggio per Luciana Buffoli.

"Ieri sera il consigliere comunale Luciana Buffoli si è dimessa dopo 20 anni ininterrotti di presenza in Consiglio, lo ha fatto anche per permettere a un giovane di subentrarle. Guarda sempre oltre la mitica Buffoli. Ci mancherà Luciana, la sua esperienza e la sua voce libera sono sempre state patrimonio di tutta Rovato, raccogliere il suo testimone non sarà facile per nessuno. Per anni è stata la consigliera più votata, preferenziata quanto e più dei segretari di partito, senza però avere un partito alle spalle, ha fatto tutto da sola, con i suoi modi, con la sua generosità e con la fiducia che tutti quelli che la conoscono non possono che riporre in Lei. Nonostante la potenza elettorale inarrivabile ha sempre esercitato i suoi doveri da semplice cittadina, con umiltà, pacatezza, attenzione e senza mai prevaricare. Un esempio per tutti, alleati e oppositori. Grazie Luciana, grazie consigliere Buffoli, ti vogliamo bene".

Il Pd di Rovato ha invece fatto pervenire alla Redazione una nota ufficiale: