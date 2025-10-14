Si arrampica sulla gru e minaccia di buttarsi: paura a Orzinuovi.

Orzinuovi, si arrampica sulla gru e minaccia di buttarsi

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 16.30 in codice giallo nel cantiere nell’area dell’ex stadio dove sono in corso i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Orzinuovi in via Bainsizza 20. I testimoni lì presenti hanno riferito che si trovava in uno stato d’animo piuttosto agitato, intento a parlottare e ad urlare.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica. La buona notizia è che l’uomo è tornato sui suoi passi tornando a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la Polizia locale e gli operatori.