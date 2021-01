Si ammalò di Covid: torna a casa dopo 9 mesi d’ospedale

Si ammalò di Covid: torna a casa dopo 9 mesi in ospedale. Dal ricovero a marzo Riccardo Pagnoni, 69enne di Corte Franca, ha riabbracciato la sua famiglia alla Vigilia di Natale.

La febbre alta, le crisi respiratorie, il ricovero d’urgenza in ospedale.

Sono passati nove mesi, ma le immagini di quei momenti sono scolpite nella memoria dei familiari di Riccardo Pagnoni, tornato a casa martedì mattina dopo avere trascorso 39 lunghissime settimane in diverse case di cura e ospedali.

Ha dello straordinario la storia del 69enne di Corte Franca, ex operaio ora in pensione, finalmente tra i pazienti guariti dal Covid, ma dopo una degenza che si può definire da record.

