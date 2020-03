Si allontana lasciando la borsa in auto: donna derubata a Travagliato. È avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 6 marzo.

Si allontana lasciando la borsa in auto: donna derubata a Travagliato

Ai malviventi sono bastati pochi istanti per compiere il furto a danno di una donna travagliatese.

È accaduto ieri alle 11 in via Conciliazione, quando la cliente di uno storico mobilificio del paese che si trova a questo indirizzo, si è recata all’interno del negozio per consegnare una planimetria.

Allontanatasi per qualche minuto dalla vettura, lasciando all’interno la borsa contenente effetti personali, al ritorno ha trovato il vetro dell’auto rotto e ha subito constatato l’assenza della sacchetta e del suo contenuto.

Pare che in quel momento nessuno passasse lungo la strada, solitamente piuttosto trafficata.

