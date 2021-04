Si accende la speranza per l’ex supermercato: entro maggio una nuova apertura

Si riaccende la speranza per l’ormai ex IperSimply di Orzinuovi: un’azienda veneta ha adocchiato la struttura e con ogni probabilità si è prossimi all’apertura di un negozio di vendita all’ingrosso.

Si accende la speranza per l’ex supermercato

L’IperSimply di via Francesca ha chiuso i battenti lo scorso inverno e per i 26 dipendenti che ci lavorano il destino è stato incerto. Moltissimi hanno abbandonato e preferito licenziarsi, cercando un’altra occupazione. Altri invece, nove persone, hanno deciso di resistere, percepire la cassa integrazione e attendere le decisioni dell’azienda. Il supermercato, come auspicato, è stato rivenduto a un gruppo di vendita all’ingrosso di beni alimentari che con ogni probabilità a maggio aprirà: si tratta del Gruppo Effepi Srl di Comacchio, dal Veneto.

“Nonostante la crisi questo gruppo si è interessato al nostro punto vendita di Orzinuovi – ha spiegato il sindaco Gianpietro Maffoni – I sindacati ci hanno informato che stanno definendo tutti gli accordi ma entro maggio, tenendo le dita incrociate, dovrebbe aprire. Sicuramente una buona notizia per la nostra città”.