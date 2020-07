Si accascia al suolo fuori di casa, nulla da fare per un 74enne

Si accascia al suolo fuori di casa, niente da fare per un 74enne: è successo questa mattina, ad Azzano Mella, in via dei Pizzi.

L’accaduto

E’ successo attorno alle 6, ora in cui l’anziano era solito accompagnare il cane a fare una passeggiata. Cosa sia successo non è chiaro, le fonti ufficiali (Areu) parlano di una caduta al suolo, ma non è escluso nemmeno che l’uomo si sia accasciato a terra a seguito un malore, poi risultato fatale. Inutile la corsa delle ambulanze e della automediche, giunte sul posto in poco tempo: per l’uomo, un azzanese classe 1945, non c’è stato nulla da fare.