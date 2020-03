Shock a Rovato, morto il medico di base Aldo Carati

Ieri era al lavoro nel suo ambulatorio sul viale della stazione. Si è spento all’improvviso, a 67 anni, il dottor Aldo Carati, medico di base a Rovato.

Shock a Rovato

La notizia dell’improvvisa scomparsa del dottor Carati ha colpito al cuore la comunità rovatese, dove il medico operava da molti anni. Sotto shock i pazienti, dei quali si è preso cura fino all’ultimo. Classe 1952, Aldo Carati si era laureato in medicina e chirurgia nel 1977 e si era iscritto all’ordine dei Medici nel 1978.

Funerali in forma privata

Per le misure straordinarie previste a fronte dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, i funerali si svolgeranno in forma privata. Pur non potendo essere presenti fisicamente, i cittadini di Rovato e in particolare i pazienti del dottor Carati lo accompagneranno col pensiero mercoledì mattina nel suo ultimo viaggio terreno. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore la popolazione sta dedicando al medico attraverso Facebook.

