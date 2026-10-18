Sgombero mezzi in disuso sul territorio: dieci auto sequestrate a Rezzato.

In prima linea in questa operazione di sgombero la Polizia Locale di Rezzato che ha anche messo a punto il sequestro di dieci auto prive della copertura assicurativa.

” Questi interventi non solo contribuiscono a contrastare il fenomeno dell’abbandono di veicoli, ma hanno anche l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evitando situazioni di pericolo causate da veicoli non coperti da assicurazione – hanno fatto sapere – . Grazie all’avanzamento di azioni mirate, il territorio recupera la propria bellezza e vivibilità, offrendo a tutti una migliore qualità di vita”.

“In conclusione, il lavoro svolto dagli Agenti nel campo del contrasto all’abbandono di veicoli e al rispetto delle norme di sicurezza stradale è fondamentale per preservare il benessere della comunità. Solo attraverso un impegno costante da parte delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini, sarà possibile garantire un ambiente urbano sicuro e piacevole per tutti”.