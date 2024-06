Sgombero edificio privato abbandonato: denunciate tre persone

Sgombero edificio privato abbandonato: identificate e denunciate tre persone.

Denunciate tre persone a Rezzato

La scoperta da parte degli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato nell'ambito della loro attività di presidio delle aree all'aperto.

La scoperta ieri (giovedì 6 giugno 2024) verso le 6: tre equipaggi della Polizia Locale sono intervenuti nella frazione Virle a Rezzato dove hanno effettuato un intervento di sgombero all'interno di un edificio privato abbandonato. In quel momento erano presenti tre persone: l'immobile veniva da loro usato per dormire e come luogo di ritrovo per consumare sostanza stupefacente.

Sgombero di edificio privato abbandonato

I soggetti in questione sono stati individuati, identificati e successivamente allontanati. I loro nomi verranno comunicati ai Servizi Sociali dei comuni territorialmente competenti per la presa in carico dei soggetti.

Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di invasione arbitraria di edifici. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Brescia poiché trovati in possesso di cocaina e crack.