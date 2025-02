Sgombero di edifici abbandonati a Rezzato: identificato un soggetto.

Rezzato, sgombero di edifici abbandonati

Questa mattina (mercoledì 26 febbraio 2025) in seguito alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza sia al Comando che all'Amministrazione comunale, verso le 7 quattro pattuglie facenti parte del Comando di Polizia Locale di Rezzato sono intervenute in un edificio privato dismesso di via Zanardelli ed anche in una struttura pubblica di via Lamarmora: si tratta di controlli mirati finalizzati ad accertare la presenza di soggetti dediti ad occupare abusivamente gli immobili.

Identificato un soggetto

Dai controlli è emersa la presenza di un soggetto con precedenti il quale è risultato essere irregolare sul territorio nazionale: per tale motivo sono state avanzate le procedure previste dalla legge e che vedranno coinvolta anche la Questura di Brescia in merito alla decisione di espulsione dello stesso dall'Italia. Il soggetto in questione è stato allontanato dagli edifici anche per tutelare la sua incolumità,risultano infatti diroccati in alcune parti. É stato inoltre segnalato ai Servizi Sociali di Rezzato per le valutazioni del caso.

A supportare l'attività di indagine condotta da parte della Polizia Locale Tess, cane antidroga in servizio al Comando di Polizia Locale - Orzinuovi.