Sgombero di edifici abbandonati a Rezzato: identificati e denunciati tre soggetti.

L'operazione condotta da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato è avvenuta dopo le segnalazioni da parte della cittadinanza giunte sia al Comando che all'Amministrazione comunale. Ieri (domenica 13 aprile 2025) verso le 14 gli agenti della Locale sono intervenuti in un edificio dismesso di via Zanardelli dove hanno effettuato controlli mirati volti ad accertare la presenza di di soggetti dediti all’occupazione abusiva di immobili: ne sono stati individuati tre, due di questi risultati irregolari sul territorio nazionale. Sono state quindi avanzate le procedure previste dalla legge. Queste ultime coinvolgeranno la Questura di Brescia la quale potrà valutare e disporre l'espulsione dallo Stato dei soggetti in questione.

Nei loro confronti è scattata la denuncia per occupazione abusiva di edifici e allontanati, anche per la salvaguardia della propria incolumità essendo lo stabile diroccato in alcune parti. Seguirà la segnalazione dei soggetti controllati ai Servizi Sociali competenti per la presa in carico.

Sgombero, situazione di pesante degrado

In particolare ad emergere è stata una situazione di grave degrado: i locali dell'edificio erano stati infatti allestiti come casa "di fortuna" con condizioni di igiene pari a zero, un luogo di ritrovo di soggetti tossicodipendenti.